ILIEV A RFV, Terzic grande talento, il 2023 può essere il suo anno

Ivica Iliev, dirigente sportivo serbo, si è così espresso su Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" all'indomani della vittoria della Fiorentina sul Milan: "In questo momento a Fiorentina ha due attaccanti in forma. Sono contentissimo di vedere Jovic che si gode il calcio, ha fatto gol importanti e quando hai due attaccanti così in forma è positivo. La Fiorentina ha un po’ di difficoltà in campionato ma i risultati in Europa sono importanti”.

Su Terzic: "Al di là dell’infortunio, è un giocatore che ha grande talento. È offensivo e sa giocare bene, ha carattere. Il 2023 può essere il suo anno”.

Riprende su Jovic: “Pensavo che raggiungesse i 20 gol quest’anno. In Germania ne ha fatti anche di più, ma attaccanti come lui, bravi in area, dipendono dai compagni di squadra. Ha sofferto tanto nella prima metà di stagione in questo senso, adesso i viola giocano in modo migliore e anche Jovic ne trae beneficio”.

Su Milenkovic: “Soffre tanto in questo momento, non è come nei suoi primi anni in Italia. Forse lui si aspettava un passaggio in una grande d’Europa, magari con la testa in questo momento non c’è”.

Sulla squadra: “Guardando la classifica, quest’anno la Fiorentina non può fare di più rispetto a dove si trova ora. In Europa però può andare molto avanti e me lo auguro”.