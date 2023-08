GUCHER A RFV, Rapid? Viola favoriti ma occhio al tifo

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Robert Gucher,centrocampista austriaco della Lucchese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola spendendo qualche parola sugli avversari di domani della Fiorentina. Queste le sue parole sul Rapid Vienna: "Quest'anno sembra abbia cambiato filosofia e un po' di cose, pensando di poter competere con Salisburgo e Sturm Graz, però già in partenza si sono notati alti e bassi. Gli ultimi due 5-0 lasciano ben sperare, ma secondo me a livello nazionale ancora manca qualcosa per poter competere per il titolo. Domani vedo la Fiorentina avvantaggiata, ma i viola sarebbero favoriti anche contro Salisburgo e Sturm Graz. Con Italiano hanno fatto dei progressi incredibili. In Europa la Fiorentina non deve avere paura di nessuno".

Sull'atmosfera a Vienna: "Questo è l'unico punto in cui se la giocano, perché hanno un tifo incredibile, possono fare la differenza. Peccato per l'assenza dei tifosi viola, gli italiani sono sempre i benvenuti in Austria. C'è entusiasmo dopo il 5-0 al Debreceni, ma dal punto di vista della qualità non ci sono dubbi, se la Fiorentina fa quello che deve fare non dovrebbero avere problemi".

Sulla Fiorentina: "Italiano va tenuto stretto, ha qualcosa in più. Riesce a far giocare bene la squadra, spero riesca a farla diventare una big. La viola fa bene alla Toscana e all'Italia. Vedere che anche in Europa non ci sono sempre le solite squadre a lottare fino all'ultimo, fa bene al calcio italiano. Per diventare forti serve tempo, non importa spendere tanto, basta lavorare nel modo giusto".