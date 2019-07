Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della Fiorentina e in questi minuti partirà in viaggio per Moena per aggregarsi ai suoi compagni, dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata a Roma. Viaggerà con Gabriele Gori, richiamato dalla Fiorentina dopo la partenza. Queste le foto esclusive realizzate da Firenzeviola.it a Campo di Marte.