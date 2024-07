F. BERNI A RFV, C'è divario fra obiettivi di tifosi e intenzioni società. Kean? Caro ma è forte

FirenzeViola.it

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola del mercato condotto fin qui dalla società toscana: "Per ora c'è stato un solo acquisto, quindi sono fiducioso per il futuro. La dirigenza ha molto da lavorare. Sono contento che sia rientrato Bianco dalla Reggiana, mi ha fatto una buona impressione. Tra l'altro giocherebbe in un ruolo difficile da coprire".

Lei ha fiducia nella società viola, spesso criticata?

"Qualcosa in passato ha sicuramente sbagliato... Credo ci sia un disparità fra le aspettative dei tifosi e le intenzioni della società, che magari ha procedimenti economici più moderati. A mio avviso c'è da spendere molti soldi un po' in tutti i settori e non so quanto la Fiorentina intenda investire".

Cosa pensa di Kean?

"La mia impressione è che si sia pagato molto. Fino ad oggi non ha fatto un campionato da titolare. Però mi piace, è forte, ha coraggio, svaria su tutti i fronti: la Fiorentina è un'opportunità per lui. Lucca? Fosse per me, a 20 milioni resterebbe all'Udinese. Io voglio vedere se il mercato conferma le cifre sparate dai club... Come 30 per Retegui".

