DUNCAN TORNA IN VIOLA, IL CAGLIARI NON LO RISCATTERÀ

Sta per chiudersi il cerchio attorno ad Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese, dopo una prima metà di stagione alla Fiorentina decisamente poco entusiasmante anche a causa degli infortuni, nella sessione di calciomercato invernale è stato girato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. In Sardegna il classe '93 ha collezionato 19 presenze e un assist, dunque un bottino senz'altro più apprezzabile, ma comunque non sufficiente per essere riscattato dal club di Tommaso Giulini.

Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, infatti, i rossoblù nelle ultime ore hanno comunicato ai dirigenti della Fiorentina che non faranno valere l'opzione per cui dovrebbero sborsare circa 15 milioni di euro e che, pertanto, Duncan tornerà di proprietà gigliata, come vi avevamo anticipato. L'ex Sassuolo tra l'altro è già rientrato nel capoluogo toscano da qualche giorno. Resta infine da capire quale sarà la mossa per Riccardo Sottil, sul quale il Cagliari non ha ancora preso una decisione definitiva.