DS CAGLIARI A FV, SIMEONE? DECIDE LA VIOLA: NOI CI SIAMO

Tra i giocatori in procinto di salutare la Fiorentina potrebbe esserci anche Giovanni Simeone. L'attaccante argentino non sembra aver entusiasmato Vincenzo Montella in questo precampionato, e su di lui è spuntato nella fattispecie l'interesse del Cagliari. Per saperne di più, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il direttore sportivo dei sardi, Marcello Carli.

Direttore, cosa può dirci sulle voci che danno Simeone obiettivo del Cagliari?

"Questa è una scelta che riguarda solo la Fiorentina. Se hanno intenzione di vendere il giocatore, perché no".

Quindi a voi interessa.

"Beh, il Cholito Simeone è un attaccante che ha sicuramente il suo perché".

Ma con la Fiorentina ne avete mai parlato?

"Questo può darsi... Ci sono ancora venti giorni alla fine del calciomercato e può succedere di tutto".

Avete per caso fissato incontri per il giocatore?

"No, non abbiamo niente di fissato".