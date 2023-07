D'AGOSTINO A RFV, Perché Arthur piace ad Italiano

FirenzeViola.it

Gaetano D'Agostino a Radio Firenze Viola

L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'Agostino ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Amore Mio'. Queste le sue parole su Arthur: "Il brasiliano è un giocatore di palleggio, non ha una grande gittata di passaggio ma nei 10-15 metri difficilmente sbaglia. Gli manca un po' il tiro dalla distanza ma sotto il profilo del palleggio è un giocatore importante e visto che Italiano punta molto sulla fase di possesso, è quel tipo di giocatore che gli serve. Secondo me a due può giocare ma con accanto uno come Amrabat e Mandragora, qualcuno può adatto alla fase d'interdizione. Io lo vedo di più in un 4-3-3".

Quanto tempo gli ci può volere ad adattarsi alla Fiorentina?

"Secondo me ha un vantaggio tattico: la scuola Barcellona insegna che la riconquista di palla è fondamentale ed è un principio anche di Italiano. Credo che l'abbia scelto il mister proprio per la cultura calcistica che ha Arthur".

Sarebbe meglio un altro profilo?

"Io penso sempre che i giovani in Italia ci siano e quindi un profilo giovane e italiano per la Fiorentina mi piacerebbe di più. Però devo fare i complimenti alla società viola per aver preso Parisi, a centrocampo dovesse andare via Amrabat, Arthur con le motivazioni giuste potrebbe essere il profilo adatto".

Demirbay?

"Giocatore molto bravo però ci vuole la mano degli scouting e la forza di investire e far giocare anche i più giovani, come fa l'Atalanta. Demirbay potrebbe fare la differenza in Italia".