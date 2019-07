CUCCI A FV, Rocco? Con voglia di sognare. Pradè...

Direttamente dall’evento organizzato dalla Menarini ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it la nota firma del giornalismo italiano Italo Cucci:

Che impressione le ha fatto l’arrivo nel calcio italiano di Rocco Commisso? “Mi ha fatto una buona impressione e un enorme piacere. Si è presentato a viso aperto con la voglia di sognare e avverare questi sogni. E’ un italiano che si è fatto da solo, che ha costruito un suo impero. La sua mi sembra una scelta molto meditata e ha deciso di mettere le mani su Firenze e io non la reputo una scelta da poco”.

Sarà in grado di trattenere a Firenze Federico Chiesa? “Dipende tutto da lui. La cosa triste è che non solo guadagnano tanti soldi ma per di più vogliono decidere loro dove andare. Prendo in esempio anche il caso Barella che vuole andare all’Inter e finirà per andare lì. Vuoi fare la battaglia con la Juventus? Tutto questo non giova. Perché dai un buon giocatore a chi poi scontrerai”.

Cosa ne pensa della riconferma di Montella? “Io l’ho visto l’altro giorno a Ischia. E’ carico. E’ capitato in un momento folle della Fiorentina. Spero che Commisso lo abbia preparato a dovere visto che le ultime uscite sono state solo delusioni”.

Pradè è l’uomo giusto per creare una Fiorentina forte? “Lo conosco da una vita. All’università di Teramo glielo ho dato io il Master ed ero il professore che lo ha interrogato. E’ un bravo operatore di mercato calcistico. Ti garantisce di lavorare seriamente senza fare il fenomeno”.