COMUZZO, Ci pensò anche l’Atalanta: il retroscena

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pietro Comuzzo è la rivelazione nella rivelazione. Perché se la Fiorentina sta entusiasmando in questo avvio di campionato non lo deve solo alle indubbie capacità del tecnico Raffaele Palladino, ma anche alle ottime prestazioni dei suoi giocatori. Uno dei quali è proprio il difensore friulano, cresciuto nelle giovanili viola e che in passato, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, fu nelle mire di altri club di Serie A: su tutti l’Atalanta di Giovanni Sartori. Prima dell’approdo al Pordenone, nel 2017, i bergamaschi lo seguirono attentamente salvo poi non affondare il colpo.

Due anni più tardi la Fiorentina lo visionò rimanendo folgorata dalle sue caratteristiche, quindi gli concesse un provino che il classe 2005 passò senza problemi. Oggi Comuzzo è un titolatissimo della Fiorentina, e nel pomeriggio di venerdì ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore con Luciano Spalletti.