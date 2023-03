CINCOTTA A RFV, Viola Park rilancerà ACF Femminile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Cincotta a Radio Firenze Viola

Questa mattina ha parlato ai microfoni da Radio FirenzeViola l'ex allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, iniziando dalla ristrutturazione del Franchi e dalla costruzione del Viola Park: "Sono un po' triste che la Fiorentina debba andarsene dal Franchi, ho vinto uno scudetto e grandi partite di Champions League. Sarà una sensazione strana per i tifosi non avere la squadra a Firenze per due anni. In Italia si parla sempre dei problemi delle infrastrutture, grazie a questa opera incredibile, del Viola Park, la Fiorentina non avrà più questo problema, avrà un centro sportivo fantastico".

Calo della Fiorentina Femminile in campionato?

"La Roma ha investito tantissimo, ha costruito una rosa di livello internazionale. Io credo che non sia sbagliato il percorso della viola. Bisogna vedere la parte positiva, ovvio la forbice di distacco con Juve e Roma è molto grande, ma non sono demeriti della Fiorentina. Il Viola Park può portare la Fiorentina Femminile in alto".

Ad aprile la Fiorentina maschile avrà tanti impegni, come si gestisce questa situazione?

"Non ci si allena più in allenamento. l'allenamento sarà la partita. Sarà importante il recupero e le sedute video, rivedendo le partite e correggendo gli errori. In queste situazioni sevi fare cose diverse rispetto alle cose tradizionali".

Lavoro di Italiano?

"Io onestamente sono un grande fan di italiano. Ha raccolto molto meno di quanto potesse raccogliere quest' anno. Fa vedere un calcio di qualità. È il momento degli applausi, perché la Fiorentina può vincere un trofeo internazionale. Il mio cuore viola non si è mai spento".

C'è anche la Coppa Italia.

"Certo è un momento magico, negli ultimi 7 anni ho pensato sempre a Firenze, questa è la stagione più bella".