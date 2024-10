CAVALIERE A RFV, Baturina ora vale almeno 25 milioni. Ai viola suggerisco Matanovic

FirenzeViola.it

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato ed esperto di calcio croato, ha parlato oggi a "Chi si compra", trasmissione di Radio FirenzeViola. Ecco alcune delle sue considerazioni, in vista anche della sfida di domenica tra Lecce-Fiorentina: "Penso che Corvino sia ancora oggi uno dei dirigenti più esperti a livello di calcio balcanico, basti vedere come ha condotto l'operazione Krstovic ma anche l'intuizione legata a Pongracic, che oggi gioca nella Fiorentina".

Crede che Baturina sia un sogno destinato a rimanere tale per la Fiorentina?

"Io so che i viola hanno fatto di tutto per prenderlo, arrivando ad offrire 15 milioni di euro ma la Dinamo ne voleva molto di più. Secondo me per come sta giocando, a gennaio si parlerà di un valore di circa 25 milioni per aggiudicarselo".

Come valuta il difficile processo di inserimento di Pongracic?

"Il modulo a tre e l'infortunio che ha avuto lo hanno bloccato, è vero, ma non ho alcun dubbio che possa essere un valore aggiunto per la Fiorentina".

Ha un nome da suggerire alla Fiorentina per il mercato di gennaio?

"Per l'attacco mi viene in mente Igor Matanovic, nazionale croato e attaccante dell'Eintracht, dove tuttavia non sta giocando: sarebbe un affare per i viola. Non credo che invece possa essere valutabile un profilo come Budimir".