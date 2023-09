CASINI (SIND. B. A RIPOLI) A RFV: "V. PARK? RITARDI DOVUTI A DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO INIZIALE"

Ascolta l'audio

Francesco Casini a Radio FirenzeViola

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Firenze in campo" e ha affrontato il tema Viola Park con l'ordinanza sulle auto in sosta: "Poteva essere preventivato o meno, ma è la stessa cosa che succede nelle scuole. Non c'è mai stato un problema di sosta, ma da luglio al Viola Park in molti si fermavano lì davanti e il tutto è stato risolto dicendo che si può parcheggiare in una zona specifica più avanti. Il problema è stato risolto, ma molti genitori durante questa settimana si sono messi a vedere i figli allenarsi da punti in cui non è consentito, lungo la banchina della strada provinciale. Li capisco, sono genitore anche io, ma l'ordinanza era necessaria, era un pericolo per tutti. In ogni caso non tutti gli allenamenti possono essere seguiti. I più piccoli credo di sì, ma ancora non è chiaro".

Sull'agibilità: "Devo fare chiarezza. Ho letto alcuni articoli, ma sull'agibilità si legge un po' di tutto e ci sono inesattezze. Serve chiarezza da parte di Archea, sicuramente deve essere spiegato per filo e per segno la questione dell'agibilità senza fare scarica barile sulle istituzioni. Si dovrebbe ricordare che grazie all'impegno economico di Commisso, di Marco Casamonti, della Fiorentina e di chi ha lavorato a questo progetto è stata resa possibile la realizzazione, ma tutto è partito dal comune di Bagno a Ripoli. Ci sono stato alcuni fattori come il Covid e sono state effettuate varianti urbanistiche ma alla fine il Viola Park è stato realizzato. Il progetto era stato approvato, poi a luglio sono subentrate delle difformità rispetto a quello iniziale e poi altri problemi relativi ad uno dei 7 progetti (mini-stadio). Questi hanno causato ritardi sull'agibilità, ma dall'11 luglio la Fiorentina si allena regolarmente sugli altri campi. Un progetto di questo livello in 4 anni non lo ritrovi da nessuna altra parte, neanche il Tottenham che ci impiegò 6 anni".

Ancora: "La commissione comunale pubblico spettacolo di Bagno a Ripoli sta seguendo il percorso ripreso in mano il 25 agosto dopo che i progettisti avevano intrapreso un percorso di deroga che viene gestito dalla commissione provinciale pubblico spettacolo, presso la prefettura. Era stato sconsigliato questo percorso coordinato dalla prefettura sicuramente più complesso. Oggi avremo risparmiato dei mesi. Dal 25 ha ripreso in mano il comune la gestione dell’iter agibilità, ma devono arrivare tutti i documenti, nulla di particolare. Abbiamo gestito molti cantieri negli ultimi anni. Appena abbiamo i documenti si chiude. Ci sono sanatorie da fare . Appena tutto questo viene consegnate l’agibilita’ arriva. Ci sono delle norme e dei passaggi autorizzativi che vanno rispettati. Se siamo a dover fare queste sanatorie adesso la responsabilità è di chi doveva dirigere il progetto non degli enti che lo approvano. Questa la verità il resto sono chiacchiere costruite”.

Infine sui parcheggi: "Il centro sportivo esiste per i tesserati della Fiorentina e per i giornalisti, ci sono dei parcheggi interni per gestire la sosta (200 posti). Ci sarà poi un parcheggio pubblico, per i visitatori. Sarà un parcheggio scambiatori, non per la Fiorentina nello specifico, anche se verrà utilizzato. In ogni caso siamo vicini all'inaugurazione".