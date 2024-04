CARBONI A RFV: "La punta è il tallone d'Achille dei viola. Ma ad oggi non sarei deluso"

FirenzeViola.it

Guido Carboni a Radio FirenzeViola

L'allenatore, ex Genoa, Guido Carboni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul Genoa: "Non è mai stata nelle zone calde, può giocare in maniera libera di testa. Quindi per questo non ha pressioni. Genova è una piazza passionale, la vivono in maniera viscerale. Io ho avuto modo di vivere questo club e intorno alla squadra c'è tanto amore. Un po' come a Firenze. Credo che quest'anno il Genoa abbia fatto un po' di confusione dal punto di vista tattico. Volevano iniziare con un modulo, invece poi hanno cambiato in corsa. E' normale che venga meno qualche risultato, però questo è stato superato. La rosa è competitiva, ho visto diverse gare e può mettere in difficoltà chiunque. E' una gara da prendere con le molle per i viola".

Su Gudmundsson: "E' un giocatore tatticamente intelligente. Anche nella sua Nazionale copre più ruoli. Può fare l'esterno d'attacco o quello sottopunta. Cerca lo spazio in maniera giusta. E' una delle sorprese di questo campionato. Sarà difficile per il Genoa trattenerlo, soprattutto se arriva la Premier".

Sulla Fiorentina: "Non sarei così deluso ad oggi. La Fiorentina si sta giocando la finale di Coppa Italia, può arrivare in semifinale di Conference League. Non sarei quindi così critico. I viola hanno avuto qualche battuta d'arresto, però ha battuto l'Atalanta in Coppa Italia, una delle squadre più in forma del campionato. In Conference ha la possibilità di passare il turno, quindi aspettiamo a giudicare. Ritengo ingeneroso mostrare delle critiche ora alla squadra e all'allenatore. Non sono giuste".

Sulla mancanza di una punta: "Quando hai una percentuale di gol in meno, ti vengono a mancare anche i punti. La punta è stato il tallone d'Achille. Nzola ha avuto qualche problema, adesso c'è Belotti che è generoso ma negli anni qualcosa ha perso. Se hai giocatori che vedono la porta è normale che qualche gara in più vinci. La Fiorentina ha un grande volume di gioco ma non ha quel giocatore importante che concretizza".

