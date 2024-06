BRESSAN A RFV, Un nuovo 9 è una responsabilità del club. Retegui ha l'istinto del gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la prima parte della trasmisisone domenicale "Viola Weekend" per parlare di attualità viola e non solo. Ecco le sue parole: "Per la prossima stagione, tra le squadre che avevavo deluso e sono arrivate dietro alla Fiorentina c'è il Napoli che con Conte può risalire poi vedremo se altre che erano davanti possono fare passi indietro. La Fiorentina non deve però preoccuparsi delle altre e deve lavorare su se stessa. In questo momento ci sono dei dubbi ma non sull'idea di essere ambiziosi. Con Palladino ci può essere ambizione e un calcio divertente come ha dimostrato al Monza ma i dubbi riguardano cosa accadrà con i giocatori, chi va e viene, se quelli che ci sono possono essere nella sua idea di calcio ma sono sicuro che faranno di tutto per accontentarlo per dare continuità alla Fiorentina protagonista sia in campionato che in Europa. La volontà insomma di dare continuità a quanto fatto con Italiano e migliorarsi c'è ma bisogna vedere se tutte le caselle si incastrano bene".

Giorno della marmotta con l'attaccante? "Avere un giocatore con esperienza in A sarebbe l'ideale ma ci sono tante variabili, magari c'è un nove che a Palladino piace e noi non conosciamo. Ma senz'altro ci vuole un nove, è una responsabilità che hanno i dirigenti visto che finora questo ruolo è stato una pecca. Belotti si danna e fa un grande lavoro ma i risultati non gli hanno dato ragione"

Cosa pensa di Retegui? "E' ovvio bisogna vedere cosa c'è in giro, uno fa una scaletta di nomi. Retegui mi dà l'impressione di uno che fa gol. Può avere luci e ombre nelle prestazioni ma è un bomber, ha l'istinto del gol. Poi bisogna vedere che alternative ci sono"

Chi sacrificherebbe sul mercato? "Se fossi il dirigente mi metterei a vedere per chi arrivano le offerte. Mi sarei aspettato di più da Nico Gonzalez ma non mi aspetto neanche che dopo l'annata non eccellente fatta arriveranno grandi offerte rispetto allo scorso anno. Vanno valutate le offerte soddisfacenti che arriveranno ma avere anche le idee chiare su come sostituire il pezzo pregiato".