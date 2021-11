BERTONI A FV, Alvarez ha clausola di 25 mln ma lui...

"Non c'è da perdere tempo, Alvarez va preso subito". Parola di Daniel Bertoni che già in passato aveva proposto Quarta ad Antognoni "anche se poi attribuiscono il merito a Passarella - si lamenta scherzando - ma io avevo proprosto sia Quarta che Lautaro Martinez". C'è da fidarsi dunque dell'occhio lungo del Puntero che descrive così Julian Alvarez, attaccante del River entrato nel mirino della Fiorentina: "E' una mezza punta a mio avviso oppure può giocare da esterno, sai che trio con Vlahovic e Gonzalez. Ma sa muoversi su tutto il fronte d'attacco, è aggressivo, sa tirare bene le punizioni. Domenica poi ha segnato 4 gol perciò sta andando molto bene".

Qual è il prezzo giusto per Alvarez?

"So che lo vogliono anche il Milan e il Real però non c'è un'asta perché c'è una clausola di riscatto, così la chiamiamo in Argentina, di 25 mln sul suo contratto, quindi il prezzo è già fissato. Il Real lo voleva già prendere tanti anni fa quando Alvarez andò a giocare un torneo a Madrid ma aveva solo 11 anni e non potè acquistarlo perché il limite minimo era di 13 anni. I media argentini dicono però che lui vuole giocare ancora un campionato qui per essere sicuro di andare ai Mondiali anche se penso vada sicuramente. Per il River è un giocatore importante. però Burdisso ha già parlato con il club, inoltre il fatto che a Firenze ci siano altri argentini, come Quarta e Gonzalez può aiutare a convincere il giocatore a venire".

A proposito di Burdisso, che ne pensa delle sue parole sul fatto che non si sa quanto resteranno proprio Quarta e Gonzalez?

"Burdisso è un dirigente ma anche una persona perbene e sincera perciò sa che se arrivano club più importanti... Ma basta fare dei contratti sostanziosi. Comunque credo che i due giocatori a Firenze si trovino bene, sono in una grande piazza, il problema ora non c'è"

Ha visto la partita con la Juve?

"Certo, l'ho trovata molto interessante tatticamente, peccato quel gol. Bisognava stare più attenti a tempo ormai scaduto, Terracciano ha fatto una grande partita ma per me quel gol sul primo palo non doveva prenderlo, poi la colpa è anche del terzino che non ha fermato Cuadrado. Comunque il colombiano ha avuto anche fortuna, non voleva neanche tirare".

Le è piaciuto Quarta?

"Ha fatto un'ottima partita, uno dei migliori, ha marcato bene, ha coperto, va di testa ed ha un buon piede, esce sempre giocando il pallone, ha un tempismo straordinario. Giusto per il gioco di Italiano? Piacerebbe a chiunque".

E' mancato Gonzalez?

"Di questi giocatori bravi come Gonzalez individualmente ce n'è sempre bisogno però la squadra è compatta ed ha altri giocatori dai piedi buoni dal centrocampo in su, Vlahovic, Saponara e Castrovilli quando si riprenderà visto che è stato fermo a lungo".

Alla Fiorentina manca lo step di vincere con le big?

"Ho visto vincere scudetti alla Juve vincendo con le piccole e giocandosela con le grandi. Penso che la Fiorentina possa fare lo stesso. La chiave di svolta avrebbe potuto darla la partita con l'Inter visto quel grande primo tempo, avrebbe puntato dritta all'Europa. Ora il Milan sarà un altro banco di prova importante".

Bertoni, ma come sta, visto che arrivano notizie poco belle sul suo stato di salute?

"State tranquilli, anzi ringrazio i tifosi per il loro affetto ma è passato, è stata roba di due anni fa ed ora sto bene. Un saluto a Firenze, spero di tornare presto. Per ora mi godo il mio nipotino".