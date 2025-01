BELTRAN L'UNICO CHE LOTTA, IL RESTO DELUDE, MALE ADLI E GUD. KEAN E COLPANI NON PERVENUTI

FirenzeViola.it

DE GEA - Conclusione da fuori di Bondo che lui osserva finire larga non di molto, poi si arrende alla traiettoria di Ciurria. Non arriva nemmeno sulla deviazione di Maldini per il 2-0 brianzolo ma sembra avere colpe relative, 6

DODÒ - Spinge il giusto pur avendo gli spazi per farlo. Un po’ più intraprendente nella ripresa, soprattutto in avvio quando propizia la prima occasione di Beltran. In sofferenza su Maldini e Djuric nella parte finale della ripresa, 5,5

COMUZZO - Chiude il primo tempo con l’azione che porta al gol del Monza dopo troppe incertezze. Tagliato fuori anche nell’azione del secondo gol del Monza. Spaesato, 5

RANIERI - Manca nella copertura sul pallone che dentro l’area finisce in mezzo prima che Curria sia libero di arrivare al tiro del gol dell’uno a zero. Incerto e ammonito, 5,5

GOSENS - Chiusura in scivolata su una delle prime sortite del Monza, poi ci prova con un tiro da fuori nel secondo tempo che finisce alto. Il ruolo da terzino comincia ad andargli parecchio stretto, 5,5

Dal 22’st PARISI - Non sfigura ma nemmeno sfonda, 6

ADLI - Resta in ombra per tutto l’arco del primo tempo senza trovare troppe verticalizzazioni. Manca nella chiusura sul primo gol di Ciurria, poi è anticipato secco da Maldini pure sul raddoppio del Monza. Irriconoscibile, 4,5

RICHARDSON - Gira abbastanza a vuoto senza riuscire a favorire la manovra offensiva. Manca anche negli appoggi fino a quando Palladino lo chiama fuori, 5

Dal 19’st FOLORUNSHO - All’esordio, difficile chiedergli di poter incidere, 5,5

COLPANI - Ha voglia di mettersi in mostra e fin dall’inizio è comunque tra i più propositivi sulla trequarti. Lo slancio dura poco e col passare dei minuti torna a incidere molto poco. Non pervenuto nella ripresa, 5

Dal 22’st IKONÈ - Come gli era già capitato all’U-Power stadium a porta sguarnita non trova la deviazione sotto misura, 5

GUDMUNDSSON - Sui suoi piedi la prima occasione della partita anche se la mira alla fine non è quella giusta. Più tardi invita Sottil al tiro ma perde anche un brutto pallone che porterà Bondo al tiro. Palladino lo sostituisce al termine del primo tempo, ma lui non fa molto per evitarsi la bocciatura, 5

Dal 1’st BELTRAN - Sugli sviluppi di un’iniziativa di Dodo cerca la deviazione sotto misura ma non dà forza al suo tiro. Almeno si procura il rigore e segna dagli undici metri. L’unico a salvarsi e a metterci un po’ di grinta, 6,5

SOTTIL - Pericoloso dopo una decina di minuti con un bel tiro che esce di poco sembra procurarsi il rigore che inizialmente Dionisi concede prima della rettifica del VAR. Perde spinta nel secondo tempo ma al solito è tra i meno peggio, 6

Dal 30’st KOUAMÈ - Solito ingresso senza che riesca ad alterare gli equilibri, 5,5

KEAN - Un po’ troppo abbandonato a se stesso nella prima mezz’ora di gara tocca pochissimi palloni. Quando lo fa, come al termine di una galoppata a tutto campo, ritarda il passaggio. Quando arriva al tiro si fa pescare in off-side e comunque da buona posizione si fa deviare il tiro da Turati. Assente ingiustificato nel secondo tempo, 5

PALLADINO - Rilancia Gudmundsson dal primo minuto con l’ex Colpani a destra, Sottil a sinistra e Kean riferimento centrale. In mezzo è Richardson ad affiancare Adli. L’avvio di gara dei suoi è promettente, la Fiorentina comanda il match e si rende anche pericolosa sfiorando la concessione di un penalty. Poi però la spinta di esaurisce, le idee pure e il Monza trova un insperato vantaggio. A inizio ripresa tiene fuori Gudmundsson per inserire Beltran ma serve il raddoppio del Monza per vedere un cambio in mezzo con l’uscita di Richardson e l’esordio di Folorunsho. A seguire entrano anche Ikonè e Kouamè e di lì a poco Beltran segna il rigore della speranza, ma stasera la sua squadra tira fuori il carattere solo in una mischia in mezzo al campo, per il resto con la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite se non è crisi poco ci manca, 4,5