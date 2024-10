BAIANO A RFV, Vedrei bene Kean come capitano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Chi sarà il capitano della Fiorentina? A questa domanda prova a rispondere Francesco Baiano, ex Fiorentina e anche capitano dei viola, in collegamento su Radio FirenzeViola: "Chi porta la fascia deve avere determinate caratteristiche, sia in campo che fuori. Ci sono tanti calciatori che sono leader in campo ma non fuori. Il vero capitano poi, secondo me, deve essere scelto dal gruppo.

Baiano si è espresso anche sui recenti calciatori che hanno indossato la fascia: "Kouamé, Ranieri, Quarta, sono giocatori di temperamento, ma non di personalità. Non credo abbiano il profilo ideale per fare i capitani. In generale, non vedo grosse figure carismatiche in questa rosa. De Gea? Io ho una mia idea, al di là dell'indubbio curriculum dello spagnolo, secondo me il portiere non è un ruolo indicato per fare il capitano. Deve andare a parlare anche con l'arbitro e non è che può fare le ripetute per tornare in porta. Poi non è detto che uno che ha fatto tanti campionati importanti sia un riferimento per la squadra. Chi vedrei come capitano? Non lo conosco di persona, ma vedrei bene Kean come capitano. In questo momento lui esprime tutto quello che il tifoso vuole vedere e poi questo gesto gli darebbe ancora più fiducia e responsabilità".