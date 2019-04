ALL.VICENZA A FV, Viola forti, ma ci proveremo

Massimo Beghetto, allenatore del Vicenza Primavera che sabato sfiderà la Fiorentina per il primo posto nel girone, è intercettato dai microfoni di Firenzeviola.it nell'immediato post gara, vinta per 1-0, contro lo Stabaek: "La nostra è una squadra molto giovane, predisposta per il prossimo anno. Stiamo facendo e ci stiamo levando qualche soddisazione con questo torneo di Viareggio. Siamo una squadra che lotta e sono convinto che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro. La Fiorentina è una squadra divesa da noi perché è costruita per vincere o almeno lottare per farlo. Tuttavia siamo qua per giocarcela a testa alta senza dare niente per scontato. Non posso fare pronostici perchè devo anche tener contro del recupero psicofisico dei miei giocatori"