ACCARDI A RFV, Kean? La Fiorentina cerca anche altro. Zaniolo? Oggi si preferisce l'Atalanta ai viola

Beppe Accardi, agente e intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina:

Dopo Kean, arriverà qualcun altro per ciò che le risulta?

"Sicuramente la Fiorentina sta cercando anche altri attaccanti. Il campionato è lungo e stressante. La questione dipende sempre da quanti soldi si devono mettere sul piatto e su quante risorse economiche entreranno. La Fiorentina guarda anche al suo mercato in uscita".

Nico Gonzalez è un po' l'ago della bilancia del mercato viola. Lo cederebbe con un'offerta congrua?

"La mia convinzione è che quando ti offrono tanti soldi per un giocatore, va venduto. Se una società importante offre molti soldi, probabilmente ti arrivano anche nuovi stimoli. Quando una società può incassare, deve farlo. Specie i club di "seconda fascia"".

Zaniolo ha scelto l'Atalanta anziché la Fiorentina.

"Per un motivo semplice. L'Atalanta oggi si guarda come un punto da cui iniziare. C'è un allenatore che a differenza dei suoi colleghi mette i giocatori in condizione di rendere al meglio, andando sempre all'uno contro uno. Gasperini questo lo fa bene, e tutti vedono l'Atalanta come un punto d'arrivo da cui però si può ancora migliorare. Oggi, se uno deve scegliere tra Atalanta e Fiorentina, va sulla prima".