ZANIOLO ALLA DEA, NESSUN RIMPIANTO. ORA TUTTO SU COLPANI. PIACE THORSTVEDT MA SERVE UN TORREIRA. COMMISSO E I TIFOSI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non mi strappo i capelli per la scelta di Zaniolo di accettare la proposta dell’Atalanta. Dopo la scommessa Kean sarebbe stato troppo sfidare la buona sorte con ben due elementi. Tra l’altro si dice che a indirizzare il giocatore siano stati la mamma e il suo entourage. Insomma, Zaniolo non cresce mai. Come diceva il Conte Mascetti in Amici Miei chi prede lui prende il pacchetto completo. Lo lascio volentieri alla Dea. Questa storia piuttosto conferma come ormai l’Atalanta abbia superato la Fiorentina anche nell’appeal a livello di talenti. O presunti tali. E questo non va bene. Il sorpasso è iniziato con l’era Della Valle e ora con l’era Commisso il distacco è ancora più profondo. Lo dico e lo ripeto, i nostri competitor dovrebbero essere per storia e valore di città Napoli, Roma e Lazio. Invece guardiamo le spalle all’Atalanta che, alla faccia di chi sottolineava che non aveva vinto nulla, ha appena conquistato l’Europa League. E’ una realtà che non possiamo accettare.

Cancellato Zaniolo ora la Fiorentina deve chiudere velocemente per Colpani. Uno dei gioielli del Monza di Palladino. Un giocatore che ha caratteristiche simili all’ex della Roma. Colpani costa 12-13 milioni? Non può essere questo un ostacolo. Colpani se piace al mister va preso. E velocemente. La Fiorentina non è n ritardo sul mercato. Ma ora serve un’accelerazione. Penso, soprattutto al centrocampo. Piace il norvegese Thorsveld che il Sassuolo può cedere a buon prezzo. Piace Vranckx che costa di più. Però io credo che la Fiorentina abbia bisogno soprattutto di un grande leader in mezzo al campo. Se guardo al passato dico Dunga e Pizarro. Se invece mi limito a poco tempo fa penso a Torreira. Serve un trascinatore, un riferimento forte a livello tecnico e caratteriale. Altrimenti rischiamo di avere un a Fiorentina con poca identità. E poca personalità. Il talento non basta per centrare dei traguardi.

Chiudo con un appello a Commisso. C’è tanto scetticismo intorno a questa Fiorentina. La parola ambizione per il momento è ancora un qualcosa di sospeso per aria. Aspettiamo colpi ambiziosi. E aspettiamo che Commisso dopo tanti comunicati torni a parlare per riaccendere un popolo viola che sembra più incline al pessimismo che all’ottimismo. Solo Commisso può riaccendere l’entusiasmo. Con fatti e promesse.