KEAN E ZANIOLO DUE SCOMMESSE RISCHIOSE. IL MISTERO BELTRAN. COMMISSO SE CI SEI BATTI UN COLPO. LA NUOVA SINDACA FUNARO SI CONFRONTI PRESTO CON I TIFOSI VIOLA.

Palladino ha giocato la sua partita. Ha trasmesso entusiasmo e soprattutto non ha abbassato l’asticella del progetto Fiorentina. Anzi, ha rilanciato con tono deciso il concetto di ambizione. Palladino sembra un predestinato. È una scelta giusta. Se non vuoi Sarri perché ti spaventa la sua personalità, è corretto puntare su un grande talento. E pazienza se la Fiorentina e Firenze saranno chiamati ancora una volta a fare da scuola ad allenatori emergenti. Si vede che questo è il nostro destino.

Ora tocca al presidente Commisso stabilire con i suoi investimenti di mercato dove alzare l’asticella. L’idea dell’arabo pronto ad acquistare la società viola è evaporata nel nulla cosmico. Non sono sorpreso, anche questa era una storia elettorale. Commisso, però, deve combattere un certo scetticismo che accompagna da tempo questa proprietà. Come farlo? Anni fa, per aiutare il club a crescere velocemente, i Della Valle misero a disposizione degli uomini di mercato due anni di budget. Aggiungendo un concetto: dovete spenderli bene perché poi non ne aggiungeremo altri tra dodici mesi. Mi piacerebbe che Commisso sposasse la stessa idea. La Fiorentina è a metà del guado. Agganciare le grandi del calcio italiano non è semplice. Serve un extra budget. E serve spenderlo bene. Ho fiducia nell’esperienza di Pradè. Tra l’altro, rivedo nella gestione di questi giorni la sua abituale strategia. Tessere la tela senza fretta. Palladino si prepari a spingere a chiudere almeno le operazioni più importanti.

L’attaccante è il nodo più delicato. Kean è l’ultima moda. Nell’ultima stagione ha segnato zero gol. Dico, zero. È una scommessa gigantesca. Vale la pena prendersi un simile rischio? Sbagliare ancora una volta sul centravanti vorrebbe dire buttare via un’altra stagione. È una grande scommessa anche Zaniolo. Diciamoci la verità: sono operazioni che interessano la dirigenza viola perché costano poco. E questa è una realtà che non mi entusiasma. Poi, c’è il mistero Beltran. Per Palladino, l’argentino è una sottopunta o un attaccante. Ma nel 3-4-3 la sottopunta non è prevista e Palladino ha espressamente chiesto l’arrivo di un bomber. Beltran sembra aver acceso il nuovo tecnico meno di Sottil. Spero di sbagliarmi. Il Vichingo, secondo me, può essere uno dei grandi protagonisti della prossima Serie A.

Chiudo con un pensiero dedicato alla nuova Sindaca Sara Funaro. L’ho sostenuta perché la conosco bene. Ha competenza e passione. L’aspettano tante partite non facili. So che da tifosa della Fiorentina spera che Commisso le regali prima possibile quel trofeo che manca da una vita a Firenze. Mi permetto di suggerirle di dare prima possibile alla Fiorentina le risposte che aspetta su capienza e altre questioni tecniche legate al Franchi. La invito soprattutto a incontrare personalmente i responsabili del tifo viola. Lei è una che guarda dritto negli occhi i suoi interlocutori. Che sa ascoltare. E allora, cara Sindaca, ascolti i messaggi di chi ha passione vera. Assorba la loro energia. A differenza di chi ha usato la Fiorentina per fare politica, tra i tifosi comanda un solo partito e un solo colore: il viola.