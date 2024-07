COLPANI CI SIAMO: ENTRO DOMANI LA VERITÀ. GALLIANI NON MOLLA: ACCETTA SOLO LA CESSIONE. LOVRIC UN ALTRO PASSO IN AVANTI: SI TRATTA. LA FIORENTINA SPERA DI FARE CASSA CON AMRABAT. MERCATO: C'È ANCORA TANTO DA FARE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

È la settimana della mini tournée inglese per la Fiorentina di Palladino, mentre per la dirigenza viola sono ore determinanti per prendere Colpani. Tra oggi e domani si saprà tutto, forse più domani che oggi e il motivo è semplice: il demiurgo del Monza, Adriano Galliani, è in ritiro con la squadra in montagna. Il manager brianzolo rientrerà nel pomeriggio a Monza e quindi è verosimile che l’affare entri nella fase decisiva dal giorno dopo. La sensazione è che il trequartista valorizzato e fortemente voluto a Firenze da Palladino, alla fine indosserà la maglia viola. Ma come saranno le modalità? La regole di ingaggio le detta Galliani, su questo ci sono pochi dubbi. Poche, pochissime, residuali le speranze del club viola di assicurarsi il talento del Monza attraverso altre strade. Galliani accetta solo l’ipotesi cessione, certo nelle varie declinazioni possibili. Tra queste c’è il prestito oneroso con obbligo di riscatto, magari abbassando leggermente le pretese. Non 18 milioni, ma 15 e con un anticipo stimato tra i 2/3 milioni. L’obbligo è una cessione procrastinata a 12 mesi dopo, ma può essere subito inserita in bilancio. La Fiorentina preme per il diritto di riscatto, ma conoscendo il modus operandi di Galliani andrà a sbattere contro un muro. Morale: Colpani probabilmente arriverà a Firenze, ma la la società viola sarà costretta a comprarlo subito.

L’altro centrocampista, seppur con compiti diversi, che piace molto alla Fiorentina è Lovric dell’Udinese: i friulani, abilissimi quando devono vendere l’argenteria di casa, chiedono 12 milioni circa, mentre i viola cercando di stare sotto i 10, insomma la trattativa è aperta, ma anche in questo caso si respira un filo di speranza.

Amrabat, invece, è diventato un problema, esattamente da quando il Manchester lo ha rispedito al Viola Park. Ora è a disposizione di Palladino, ma la società spera di piazzarlo al miglior offerente. I suoi milioni potrebbero servire per implementare la campagna acquisti. Non sarà semplice, ma i dirigenti preposti al mercato servono anche a questo. In Turchia potrebbero esserci delle richieste.

Siamo al 22 luglio e la Fiorentina ha ancora molto lavoro da smaltire. Per Palladino sarebbe stato molto meglio partire per le amichevoli inglesi con qualche certezza in più. Purtroppo non è stato così. Firenze aspetta con calma olimpica, ma non va sfidata.