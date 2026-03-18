"Uno di noi" con Emiliano Viviano in replica su RFV a partire dalle 23:30

"Uno di noi" con Emiliano Viviano in replica su RFV a partire dalle 23:30
Oggi alle 21:48Info RFV
di Redazione FV

La grande novità nel palinsesto di Radio FirenzeViola, ovvero la trasmissione “Uno di noi” (il programma con protagonista Emiliano Viviano in onda ogni mercoledì dalle 10 alle 12 nell’ambito del programma “Chi si compra”) tornerà in replica già stanotte. A partire dalle 23:30 infatti su RFV potrete riascoltare - e rivedere sul canale 92 del digitale terrestre - l’intera puntata di oggi con il contributo dell’ex portiere viola e dei nostri Pietro Lazzerini e Andrea Bruno Savelli.