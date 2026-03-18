Il palinsesto di Radio Firenzeviola: in diretta dalle 7. Alle 10 sorpresa speciale
Iniziano alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Uno di noi” con Pietro Lazzerini ed Emiliano Viviano, mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Ludovico Mauro e Luciana Magistrato.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con Luca Calamai e Chiara Andrea Bevilacqua mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Dimitri Conti, in diretta fino alle 18 quando arriverà “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Angelo Giorgetti. Successivamente, dalle 20 alle 20:50 uno speciale condotto da Pietro Lazzerini sugli ottavi di finale di Conference League, poi chiuderà il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
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