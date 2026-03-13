Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 7, ecco le trasmissioni

Ricomincia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi" con Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ecco "Ganzamente in Viola" con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 20:50 "Il Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!