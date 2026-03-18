Viareggio Cup, domani il derby tra Fiorentina e Pistoiese: tutte le curiosità
Riparte domani alle 14:30 il percorso della Fiorentina Under-18 nella Viareggio Cup. Dopo aver superato con qualche brivido gli ottavi contro gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson — battuti soltanto ai calci di rigore — la squadra di Marco Capparella (nella foto) si gioca questo pomeriggio l’accesso alle semifinali. Al Viola Park andrà in scena un derby giovanile insolito contro la Pistoiese.
Un appuntamento particolare soprattutto per gli arancioni: se infatti i giovani viola sono presenze abituali nella Coppa Carnevale (62ª partecipazione ai quarti su 76 edizioni), la Pistoiese torna tra le migliori otto dopo un’attesa lunghissima, che durava addirittura dal 1979. All’epoca eliminò la Roma ai rigori, ma il cammino si fermò in semifinale proprio contro la Fiorentina, vincente 2-1 e poi trionfatrice del torneo.
La squadra arancione arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato il Genoa campione in carica (1-2 in trasferta). Si prevede una buona cornice di pubblico a Bagno a Ripoli per una partita molto sentita, che sarà trasmessa in diretta sui canali social del club viola.
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