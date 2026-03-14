Con "Firenze in campo" al via il week end su Radio FirenzeViola
Al via ora la nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio curata da Firenzeviola.it visibile anche sul canale 92 del digitale terrestre. Si inizia alle ore 14 con "Firenze in campo", condotto da Fabio Ferri fino alle ore 16. Dalle 16 alle 18 invece spazio a "Viola Weekend" con Niccolò Righi e Anna Dini. Alle 18 arriva "Tutti in campo", mentre dalle 19 alle 20 c'è il Museo Fiorentina con "100 anni di passione viola". Alle 20 ecco "Made in viola" dedicato alla settore giovanile della Fiorentina con Andrea Giannattasio, per poi chiudere il palinsesto alle 21 con Extra Viola, in diretta anche su RTV 38.
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