Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!

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Riprenderanno stamani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Pietro Lazzerini. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti Successivamente, dalle 19 alle 20, Dimitri Conti con il suo "Uno contro tutti", prima che scatti l'ora di "Se fosse sempre domenica", con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio e Andrea Giannattasio al Via del Mare, per raccontarvi Lecce-Fiorentina.

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