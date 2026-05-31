Radio FirenzeViola, a breve il via: segui le nostre dirette dalle 14 a stasera!
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Iniziano alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio tutta dedicata alla Fiorentina che non vi lascia soli nemmeno durante la domenica senza campionato! Nelle prime due ore del nostro palinsesto sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia con "Firenze in campo", prima dell'appuntamento che riguarderà Ludovico Mauro e Viola Ronchi con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola" (sarà l'ultima puntata della stagione) con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti fino alle 19:30. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
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Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
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