Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato

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Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
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