Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato

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2 152 Viola Club individuano in Paratici l’unico interlocutore credibile e bocciano presidente e dg. Dopo 7 anni deludenti il dissenso va gestito diversamente (e qualche scusa sarebbe stata doverosa)
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Angelo GiorgettiTra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
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