Fiorentina-Parma Primavera, la finale scudetto è su RFV: live dalle 20!

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Una notte da vivere tutta d’un fiato, una finale che può riportare la storia dalla parte viola. Questa sera, dalle ore 20:30, il Viola Park ospiterà l’ultimo atto del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Parma, con in palio uno scudetto Under-20 che a Firenze manca addirittura dal 1983.

Per raccontare ogni emozione della sfida, Radio FirenzeViola seguirà in diretta l’evento con una copertura speciale: dal Viola Park ci saranno i nostri inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro, mentre in studio a guidare il racconto e il filo diretto con i tifosi ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua.

Dall’attesa del prepartita fino al triplice fischio, vi accompagneremo passo dopo passo nella notte più importante della stagione viola, con la speranza di poter raccontare un trionfo atteso da oltre quarant’anni. Appuntamento in diretta a partire dalle 20, con fischio d'inizio fissato per le 20:30!