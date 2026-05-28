Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!

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Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Chi si compra?" con Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini. Dalle 12:00 alle 14:00 ci sarà invece "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Dalle 16:00 "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 19:00 partirà invece la nostra diretta speciale per Fiorentina-Parma, finale del campionato Primavera. Dalle 20.30 radiocronaca della partita del Viola Park a cura del nostro Andrea Giannattasio.

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