Stasera c'è Fiorentina-Parma: ecco come seguire la finale del campionato Primavera
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Giovedì cruciale al Viola Park, dove si conclude il campionato Primavera 1. La finale in programma è Fiorentina-Parma: i viola cercano uno Scudetto di categoria che manca dal 1983 mentre per il Parma sarebbe il primo trionfo a questi livelli. Il palinsesto di Radio FirenzeViola si allunga per seguire la serata dal centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove il nostro Andrea Giannattasio ci racconterà il match - fischio d'inizio ore 20.30-. Potrete seguire la gara anche su FirenzeViola.it con la consueta diretta testuale. La partita sarà visibile anche su Sportitalia.
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