IND.FV, Rosalen Lopez ad un passo dal Napoli. ACF...

Alejandro Rosalen Lopez è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura: secondo quanto raccolto in esclusiva da Firenzeviola.it, lo storico preparatore dei portieri viola (per otto anni alla Fiorentina, dal 2013 al 2021) è ad un passo dall'approdo al Napoli. Luciano Spalletti infatti è ancora sprovvisto di un tecnico che alleni gli estremi difensori (visto che Adriano Bonaiuti, il suo storico collaboratore, in questi anni è rimasto all'Inter) e dunque il primo profilo che l'allenatore di Certaldo ha sondato (trovando subito un'apertura visto che l'avventura in viola era finita con l'approdo di Gattuso) è quello di Rosalen Lopez. Decisive - secondo quanto risulta a FV - anche le recensioni molto positive al club azzurro della Fiorentina sullo spagnolo, che dunque continuerà la sua carriera in Italia. La firma è attesa nei prossimi giorni.