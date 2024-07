IND. FV, Lazio vicina a Duncan: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivano novità sul futuro di Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese, svincolato da inizio mese dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, sta cercando una sistemazione in Serie A e in tal senso una big del campionato ha messo gli occhi su di lui: si tratta della Lazio del nuovo tecnico Marco Baroni che, per rinforzare la mediana, sta pensando proprio a Duncan. Il calciatore gradirebbe la destinazione ed è possibile che l'affare possa concludersi già nei prossimi giorni.