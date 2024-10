KAYODE, Problemi fisici: verso il forfait con l'Under 21

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Kayode verso il forfait con la Nazionale Under 21. Il difensore era stato chiamato dal ct Nunziata ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it ha accusato un lieve problema fisico per via del quale i medici stanno valutando di prospettargli un po' di riposo. A settembre il terzino viola, pur convocato per il ritiro, non è mai stato poi utilizzato per le due partite, cui ha assistito dalla tribuna.