Primavera, oggi l'Inter nel primo big match. Under 18, cambia un'avversaria del Viareggio
Anche la domenica della Primavera mette in campo un piatto forte. Alle ore 13 c'è infatti Inter-Fiorentina, che per i viola rappresenta il primo di due big match che diranno tanto sulla classifica finale. Replay della finale scudetto dello scorso anno che precederà poi lo scontro diretto con la capolista Roma di lunedì 16, per Daniele Galloppa è l'inizio di un mini ciclo: "Dobbiamo fare una prestazione di alto livello se vogliamo vincere. Mi aspetto una partita aperta in cui i nostri avversari ci potranno concedere tanto" il pensiero del tecnico alla vigilia.
Intanto, restando al giovanile, è cambiata la prima avversaria della Fiorentina Under-18 che domani alle 14,30 al Viola Park farà il suo esordio nella 76a Viareggio Cup: al posto dei nigeriani del Rangers Enugu (non partito per l’Italia per la guerra in Medio Oriente) ci sarà la Vis Pesaro. A riportalo è l'edizione odierna de La Nazione.
