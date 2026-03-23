Viareggio Cup, premi individuali: da Croci a Mataran, la Fiorentina fa il pieno
Ecco tutti i premi individuali assegnati questo pomeriggio in occasione della finale della 76a Viareggio Cup, che ha visto trionfare nella finale contro il Rijeka per 4-1 la Fiorentina:
– 16° Golden Boy Viareggio Cup: Federico Mataran (Fiorentina)
– capocannoniere del Torneo – premio «Guglielmo Funel»: Ndiaga Sall (Rappresentativa Serie D)
– miglior giocatore della finale: Federico Croci (Fiorentina)
– miglior portiere del Torneo – premio «Aldo Olivieri»: Vito Kovac (Rijeka)
– miglior difensore del Torneo – premio «Mauro Bellugi»: Luka Tomic (Rijeka)
– miglior difensore della finale – premio «Gianluca Signorini»: Marko Boskovic (Fiorentina)
– allenatore della squadra vincitrice – premio «Sergio Vatta»: Marco Capparella (Fiorentina)
– allenatori delle squadre finaliste: Marco Capparella (Fiorentina) e Goran Gajzler (Rijeka)
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