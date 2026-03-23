Viareggio Cup, premi individuali: da Croci a Mataran, la Fiorentina fa il pieno

Viareggio Cup, premi individuali: da Croci a Mataran, la Fiorentina fa il pieno
Oggi alle 21:40Giovanili
di Redazione FV

Ecco tutti i premi individuali assegnati questo pomeriggio in occasione della finale della 76a Viareggio Cup, che ha visto trionfare nella finale contro il Rijeka per 4-1 la Fiorentina:

– 16° Golden Boy Viareggio Cup: Federico Mataran (Fiorentina)

– capocannoniere del Torneo – premio «Guglielmo Funel»: Ndiaga Sall (Rappresentativa Serie D)

– miglior giocatore della finale: Federico Croci (Fiorentina)

– miglior portiere del Torneo – premio «Aldo Olivieri»: Vito Kovac (Rijeka)

– miglior difensore del Torneo – premio «Mauro Bellugi»: Luka Tomic (Rijeka)

– miglior difensore della finale – premio «Gianluca Signorini»: Marko Boskovic (Fiorentina)

– allenatore della squadra vincitrice – premio «Sergio Vatta»: Marco Capparella (Fiorentina)

– allenatori delle squadre finaliste: Marco Capparella (Fiorentina) e Goran Gajzler (Rijeka)