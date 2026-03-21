Viareggio Cup, le formazioni ufficiali della semifinale tra Fiorentina e One Touch

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Poco meno di mezz'ora all'inizio della semifinale della 76ª edizione della Viareggio Cup che metterà di fronte Fiorentina e One Touch, squadra nigeriana già affrontata nel girone dalla squadra viola e battuta col punteggio di 1-0. Oltre alla squadra nigeriana, i viola hanno vinto anche le altre due sfide del girone contro Vis Pesaro e Viareggio per poi pareggiare 1-1 agli ottavi con l’Academy Potey Keahson, prima di qualificarsi ai rigori per 5-2. Tiri dagli undici metri decisivi anche nella sfida con la Pistoiese, battuta ai quarti di finale col punteggio di 4-2 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Per il One Touch, invece, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, sono arrivate solo vittorie: due di misura contro Vis Pesaro e Viareggio e due rotonde agli ottavi e ai quarti, rispettivamente contro l'Athetic Palermo U18 per 9-0 e contro lo Spezia per 4-0. Queste le formazioni ufficiali della semifinale che andrà in scena allo stadio “Bresciani” di Viareggio alle ore 14.30:

FIORENTINA (4-3-1-2): Magalotti; Colaciuri, Giusto, Melani, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Angeloni; Pietropaolo, Croci. A disp.: Pinzani, Corduneanu, Durante, Fattori, Niang, Morazzini, Clarizia, Bianchini, Ikenna, Guidorizzi. Allenatore: Marco Capparella.

ONE TOUCH FC: Emmanuel, Musa, Akandu, Williams, John, Obasi, Umar, Edeh, Agha, Inuwa, Johnny. A disp.: Joseph, Yusuf, Simon, Hashim, Godwin, Mohammed, Mbang-ayo, Salisu, Aliyu. Allenatore: Rafael Da Silva Santos.