Viareggio Cup, le formazioni ufficiali dei quarti di finale tra Fiorentina e Pistoiese

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Ai quarti di finale della 76ª edizione della Viareggio Cup la Fiorentina è pronta a sfidare la Pistoiese. I viola hanno dominato le prime tre partite del torneo contro Vis Pesaro, Viareggio e One Touch, pareggiando poi 1-1 agli ottavi con l’Academy Potey Keahson, prima di qualificarsi ai rigori per 5-2. La Pistoiese, invece, ha avuto un percorso più altalenante: una vittoria contro Westchester United, una sconfitta contro Siena e un pareggio con Spezia. Nonostante qualche difficoltà, resta una squadra pericolosa, avendo battuto anche la campionessa in carica, Genoa. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: Dolfi, Cianciulli (C), Giusto, Boskovic, Beldenti, Mataran, Bianchini, Nwagwu, Colaciuri, Melani, Pietropaolo A Disposizione: Pinzani, Magalotti, Durante, Fattori, Morazzini, Clarizia, Angeloni, Corduneanu, Abrignani, Giannoni, Guidorizzi Allenatore: M. Capparella

PISTOIESE: Bini, Vas, Frediani, Firenzuoli, Spinicci, Cassisa, Lorenzi (C), Colzi, Palandri, Selvi, Vannacci A Disposizione: Mazzotta, Paganelli, Gallucci, Vannacci, Palumbo, Di Sessa, Bruni, Fiorentini Allenatore: R. Agostiniani