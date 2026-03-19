Viareggio Cup, Fiorentina avanti 1-0 sulla Pistoiese a fine primo tempo: decide Melani

Viareggio Cup, Fiorentina avanti 1-0 sulla Pistoiese a fine primo tempo: decide MelaniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:23Giovanili
di Redazione FV

Si è da poco concluso il primo tempo del quarto di finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Pistoiese, con la squadra viola avanti meritatamente al Viola Park per 1-0 grazie alla rete arrivata al 31 minuto e firmata da Melani, bravo ad inserirsi e a portare avanti i suoi. Con questo risultato i ragazzi di Capparella accederebbero alle semifinali del torneo giovanili. 