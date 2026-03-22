Viareggio Cup, domani la Fiorentina cerca il titolo 34 anni dopo. Rijeka da battere
La Fiorentina Under 18 giocherà domani, allo Stadio dei Pini, la seconda finale consecutiva alla Viareggio Cup. Dopo la sconfitta dello scorso anno per mano del Genoa, la formazione di Marco Capparella torna a giocarsi il titolo della Coppa Carnevale, stavolta contro il Rijeka. Il pass staccato dai viola è arrivato ieri pomeriggio, con la vittoria per 2-0 in semifinale contro i nigeriani dell'One Touch, grazie alle reti di Ikenna e Clarizia. L'ultimo atto è in programma domani alle ore 15 (diretta tv su Rai Sport).
I croati ci arrivano dopo aver superato con un netto 3-0 il Sassuolo, pronti a sfidare la Fiorentina non per la prima volta nella loro storia. Come sottolinea stamani La Nazione, infatti, la Fiorentina ha affrontato la squadra di Fiume già tre volte, con un bilancio di altrettanti successi. Un motivo in più per sperare di tornare a vincere il trofeo in palio a 34 anni di distanza dall’ultima volta (l’ultimo trionfo al Viareggio dei viola risale infatti al 1992).
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