Biasin duro: "Per la sua mediocrità la Fiorentina merita la retrocessione"

Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista di Libero, ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso di "L'ascia raddoppia" della situazione salvezza in Serie A. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Per quanto abbiamo visto in questa stagione se c’è una squadra che meriterebbe la retrocessione è la Fiorentina, per la mediocrità che ha mostrato.

Nell’ennesima partita in cui ha deciso di far arrabbiare i suoi tifosi i viola hanno fatto un punto e per la prima volta si è ritrovata fuori dalla zona retrocessione. Un qualcosa di impronosticabile perché fino alla 14esima giornata non ne avevano vinta una e con questi numeri, di solito, sei spacciato”.