Biasin duro: "Per la sua mediocrità la Fiorentina merita la retrocessione"
FirenzeViola.it
Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista di Libero, ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso di "L'ascia raddoppia" della situazione salvezza in Serie A. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Per quanto abbiamo visto in questa stagione se c’è una squadra che meriterebbe la retrocessione è la Fiorentina, per la mediocrità che ha mostrato.
Nell’ennesima partita in cui ha deciso di far arrabbiare i suoi tifosi i viola hanno fatto un punto e per la prima volta si è ritrovata fuori dalla zona retrocessione. Un qualcosa di impronosticabile perché fino alla 14esima giornata non ne avevano vinta una e con questi numeri, di solito, sei spacciato”.
Pubblicità
Primo Piano
Una vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al paridi Luca Calamai
Le più lette
1 Una vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com