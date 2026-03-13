FirenzeViola

Kean ancora a parte al Viola Park: prosegue il programma di recupero

di Giacomo A. Galassi

A tre giorni dalla partita contro la Cremonese, Moise Kean lavora ancora a parte al Viola Park. In una giornata di allenamenti il giorno dopo la partita contro il Rakow, con il gruppo agli ordini di Vanoli che ha iniziato definitivamente a preparare la partita di lunedì sera a Cremona, la presenza dell'attaccante gigliato resta ancora in dubbio per l'ormai noto problema alla tibia patito contro l'Udinese. Kean sta proseguendo con il suo percorso di recupero e sarà valutato di nuovo nella giornata di domani.