Nell'amichevole giocata a Coverciano tra Italia e Francia Under 17 sono i transalpini a imporsi per 1-0 grazie alla rete del nizzardo Iliesse Sahli. Per gli Azzurrini in campo anche i viola Davide Atzeni, entrato al 59', e Stefano Maiorana, entrato al 76', senza che però siano riusciti a rimontare lo svantaggio.