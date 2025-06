RFV Calamai: "Pradè, dubbi superati: resterà ds viola. Ora una squadra da Champions"

Nel consueto Caffè Nero Bollente in diretta come tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così sul momento della Fiorentina: "In mezzo a tante notizie e a tanta confusione, possiamo dare una cosa per certa e sicura: il prossimo direttore sportivo della Fiorentina sarà ancora Daniele Pradè. Diciamo che nel fine settimana ha superato i dubbi fatti trasparire negli scorsi giorni e non è una scelta banale. Pradè sta scegliendo il nuovo allenatore, ma resta la sfiducia di una parte importante della tifoseria viola ha nei suoi confronti.

E allora sa benissimo che ha una sola strada per costruirsi la fiducia di Firenze: costruire una squadra che abbia tutte le carte in regola per lottare l'Europa League ma anche per corteggiare la Champions. Caro Daniele, hai un mercato per riconquistarsi la stima di una buona parte del tifo della Fiorentina".