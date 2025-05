Jonas Harder nel mirino del Modena per la prossima Serie B

vedi letture

Jonas Harder sarà uno dei giovani pezzi pregiati del mercato dei prestiti soprattutto per la Serie B per la Fiorentina. Il centrocampista classe 2005, protagonista con la Primavera allenata da Galloppa e reduce dall'esordio in Conference in questa stagione che lo ha lanciato nel calcio "dei grandi", è nel mirino di vari club della cadetteria: tra questi, scrive Sky Sport, c'è il Modena che lo sta seguendo con attenzione. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi su questo fronte.