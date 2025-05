Sarà Fiorentina-Inter la finale Scudetto Primavera. Battuto il Sassuolo ai rigori

Sarà Fiorentina-Inter la finale per lo Scudetto del campionato Primavera 1. Dopo che i ragazzi di Galloppa hanno regolato ieri sera la Roma con un 2-1 firmato Rubino-Harder, stasera sono stati i nerazzurri a staccare il pass per la finale che si giocherà venerdì sera sempre al Viola Park come le due semifinali.

I ragazzi allenati da Zanchetta approdano all'ultimo atto della competizione battendo il Sassuolo allenato da un ex viola come Emiliano Bigica (campione in carica) ai calci di rigore. Decisivo, dopo le reti nei 90 minuti di Minta e Alexiou, l'errore dal dischetto di Parlato a cui ha fatto seguito la rete decisiva di Zarate sempre dagli undici metri. Alle ore 20.30 venerdì sera saranno dunque Fiorentina e Inter a provare ad aggiudicarsi il trofeo giovanile.