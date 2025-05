Fiorentina Primavera, domani la finale scudetto: il club chiama a raccolta i tifosi

Domani sera Fiorentina-Inter (Viola Park, ore 20.30) assegnerà lo scudetto Primavera. La società chiama a raccolta i tifosi viola per quello che può essere un grande traguardo a livello giovanile (sul sito ufficiale anche i biglietti per l'ingresso).

"Dopo una stagione ricca di emozioni, è finalmente arrivato il momento tanto atteso: la finale per lo scudetto del Campionato Primavera 1 - si legge sul sito viola - La Fiorentina Primavera ha iniziato il suo percorso il 16 agosto 2024, totalizzando 69 punti nelle 38 partite della regular season, con 77 gol segnati, piazzandosi al quarto posto in classifica. Una posizione che ha permesso ai giovani viola di accedere alla fase finale del torneo, dove hanno superato la Juventus Primavera per 4-1 nei quarti di finale e battuto in rimonta la Roma Primavera per 2-1, in uno dei match più emozionanti dell’anno andato in scena al Viola Park. I ragazzi di mister Galloppa affronteranno ora l’Inter Primavera, reduce dalla vittoria ai rigori nella seconda semifinale disputata martedì 27 maggio, sempre al Viola Park. La Fiorentina Primavera, sempre tra le protagoniste della parte alta della classifica fin dalla prima giornata, cercherà di coronare il suo lungo cammino con il tanto ambito titolo, che manca a Firenze dalla stagione 1982/83.

Per raggiungere questo traguardo, oltre a una grande prestazione dei nostri giovani, servirà anche tutto il calore e il sostegno dei tifosi: vi aspettiamo numerosi al Viola Park per spingere insieme i ragazzi nel match più importante dell’anno!"